Роскосмос решил поискать инопланетян

Это следует из копии этого документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

В реализации этих планов, по замыслу Роскосмоса, помогут полёты ряда новых космических аппаратов.

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В проекте ФКП на 2016 год значатся запуски спутников "Ломоносов" и международной межпланетной станции "ЭкзоМарс" №1.

В 2017 году в планах по-прежнему значится пуск космического аппарата "Спектр-РГ". В 2018 году планируется запустить "ЭкзоМарс" №2, а в 2019 году — проект "Луна-Глоб".

Луну планируется изучать при помощи спутников "Луна-Глоб" (2019 год), проекта "Луна-Ресурс-ОА" номер один (2021 год) и Луна-Ресурс-ПА" (2022 год).

Как сообщал УНИАН, американское аэрокосмическое агентство NASA заявило о старте новой программы по поиску инопланетной жизни NExSS, в рамках которой следы внеземных цивилизаций и живых организмов будут искать не только планетологи, но и климатологи.