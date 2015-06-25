Дмитрию Киселеву вручили российскую премию ТЭФИ - BBC

На звание лучшей информационной программы также претендовали программа Первого канала "Воскресное время" и "Главное" Пятого канала, сообщает BBC Україна.

Господин Киселев, которого Владимир Путин назначил гендиректором агентства "Россия сегодня", активно пропагандирует антиукраинскую и антизападную политику России.

В марте 2014 года ведущий заявил, что "Россия - единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел".

Тогда же он вместе с другими российскими чиновниками и депутатами Госдумы попал в список лиц, которым запрещен въезд на территорию ЕС.

Господин Киселев известен и другими скандальными высказываниями - в частности, в 2013 году он заявил, что "штрафовать геев за пропаганду гомосексуализма среди подростков мало, им нужно запретить донорство крови, спермы, а их сердца в случае автомобильной катастрофы зарывать в землю или сжигать как непригодные для продолжения чьей-то жизни".

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