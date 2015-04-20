NASA приобщит климатологов к поиску инопланетян

Американское аэрокосмическое агентство NASA заявило сегодня о старте новой программы по поиску инопланетной жизни NExSS, в рамках которой следы внеземных цивилизаций и живых организмов будут искать не только планетологи, но и климатологи, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба организации.

"Мы пытаемся воссоединить сразу несколько разных научных дисциплин, и все они совершенно по-разному смотрят на то, как рождаются и формируются планеты. Вы даже вряд ли сможете заставить сообщества представителей этих наук договориться о том, что представляет собой зона жизни", — заявила Мэри Войтек (Mary Voytek), руководитель программы NExSS и директор Астробиологической инициативы NASA.

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Войтек объединила усилия 16 научных групп астрономов, астрофизиков, климатологов и планетологов, которые совместно попытаются выработать устраивающие всех определения того, где может существовать жизнь, как она может выглядеть, и как мы ее можем заметить из космоса.

Одним из новшеств программы NExSS является то, что в ее рамках широкое участие примут климатологи, которые сегодня работают над адаптацией уже существующих моделей климата Земли для работы с экзопланетами.

Изначально эти модификации будут простыми – ученые просто добавят возможность менять число дней в году, продолжительность суток и прочие простые параметры моделирования, однако со временем они адаптируют их для работы с любыми каменистыми экзопланетами, а не только "двойниками" Земли.

Эти модели и принципы поиска внеземной жизни будут подготовлены к 2018 и к 2020 годам, когда в космос будут отправлены телескопы TESSи "Джеймс Уэбб", наследники "Кеплера" и "Хаббла". Мощностей этих телескопов хватит, как надеются исследователи, для того, чтобы заглянуть в атмосферу далеких планет и получить их полноценные фотографии.