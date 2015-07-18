Ученые определили размеры одного из малых спутников Плутона

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на NASA.

Диаметр Никты оказался, по предварительным сведениям, равным 40 километрам. Всего на снимке ученые смогли рассмотреть участки поверхности небесного тела, достигающие в диаметре 6 километров.

Снимок Никты был получен 13 июля 2015 года с расстояния около 590 тысяч километров. Ранее оценки диаметра этого открытого 15 июня 2005 года телескопом Hubble спутника Плутона колебались в диапазоне от 32 до 145 километров.

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Предположительно, поверхность Никты, как и другого спутника Плутона — Гидры, в основном состоит из водяного льда. На это указывает отражательная способность (доля падающего света, который не проникает внутрь небесного тела, а отражается от него) первой, примерно на пятую часть ниже, чем у второй.