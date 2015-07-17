Домашняя версия Windows 10 будет обновляться в обязательном порядке
Домашние пользователи Windows 10 не смогут отказаться от автоматический обновлений даже если они наносят вред программному обеспечению.
Пользователи Windows 10 на домашних компьютерах не смогут отклонить автоматические обновления системы даже в том случае, если они будут наносить вред установленному программному обеспечению.
Об єтом сообщает ZN.ua со ссылкой на The Guardian.
Последняя версия операционной системы Windows 10, которая должна быть анонсирована в ближайшем будущем и которая позиционируется как финальная версия этой операционной системы, будет сопровождаться обязательными для установки обновлениями. Пользователь не сможет отключить их установку или отказаться от нее.
В лицензионном соглашении Windows 10 говорится о том, что "принимая это лицензионное соглашение, Вы соглашаетесь на установку обновлений без каких-либо дополнительных оповещений".
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Профессиональная и Расширенная версии Windows 10 будут давать пользователям большую свободу в контроле над обновлениями.