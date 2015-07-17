Домашняя версия Windows 10 будет обновляться в обязательном порядке

Пользователи Windows 10 на домашних компьютерах не смогут отклонить автоматические обновления системы даже в том случае, если они будут наносить вред установленному программному обеспечению.

Об єтом сообщает ZN.ua со ссылкой на The Guardian.

Последняя версия операционной системы Windows 10, которая должна быть анонсирована в ближайшем будущем и которая позиционируется как финальная версия этой операционной системы, будет сопровождаться обязательными для установки обновлениями. Пользователь не сможет отключить их установку или отказаться от нее.

В лицензионном соглашении Windows 10 говорится о том, что "принимая это лицензионное соглашение, Вы соглашаетесь на установку обновлений без каких-либо дополнительных оповещений".

Читайте такжеВ Windows 10 не будет Internet Explorer

Профессиональная и Расширенная версии Windows 10 будут давать пользователям большую свободу в контроле над обновлениями.