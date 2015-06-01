Объявлена дата запуска Windows 10

Операционная система Windows 10 от Microsoft будет официально запущена 29 июля. Об этом сообщается в блоге корпорации, пишет Слон.

Обновление, как сообщалось ранее, станет бесплатным для пользователей предыдущих версий ОС – Windows 7 и 8.1 (версию под номером 9 в корпорации решили «пропустить»). При этом пользователи должны обновиться в течение года после запуска Windows 10.

Одним из основных изменений интерфейса новой Windows стало возвращение меню «Пуск», которое в Windows 8 ранее заменили отдельным экраном, доступным через «активный угол». Помимо этого в Windows 10 встроен голосовой помощник Cortana.

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В Windows 10 также будет встроен новый браузер от Microsoft под названием Edge, анонсированный в конце апреля. Использовавшийся ранее во всех операционных системах Windows браузер Internet Explorer будет сохранен в качестве альтернативы, но корпорация не будет его развивать.

Новая операционная система также приспособлена для работы с голографическими очками Microsoft HoloLens.

Windows 10 впервые представили в сентябре 2014 года, до тех пор проект по разработке новой операционной системы носил название Threshold.