Группа канадских хирургов впервые провела операцию в невесомости

Данный эксперимент проведен, чтобы подготовиться к возможной чрезвычайной ситуации на орбите (если космонавту потребуется срочное хирургическое вмешательство), сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Gizmag.

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При нулевой гравитации хирургическое вмешательство затруднено тем, что пациента необходимо привязывать к столу, внутренние органы легко покидают свои места, а поведение крови становится совершенно неуправляемым. Чтобы справиться с этими проблемами, майор медицинской службы Эндрю Киркпатрик собрал группу хирургов и провел эксперимент.

Операция прошла 26 июня на борту исследовательского реактивного самолета Dassault Falcon 20, симулирующего условия пониженной гравитации. Самолет летает параболическими дугами, в высшей точке которых его экипаж испытывает до 30 секунд невесомости. В эти моменты хирурги из США и Канады провели экстренную операцию по вскрытию брюшной полости - для ликвидации внутреннего кровотечения.

В роли пациента выступал специальный жилет Cut Suit, изготовленный американской компанией Strategic Operations, которая производит сверхреалистичные симуляторы силовых операций (начиная от моделей оружия и зданий и заканчивая работой врачей на поле боя). Обычно Cut Suit наполняют внутренними органами и искусственной кровью, а затем надевают на актера, который симулирует болевые ощущения, пока военный хирург отрабатывает навыки операций в условиях боевых действий.

Однако в новом эксперименте место актера занял компьютер и набор датчиков, фиксирующих уровень земного притяжения. В состоянии невесомости в Cut Suit включались специальные насосы и создавался кровоток. Когда сила гравитации возвращалась в норму, операция приостанавливалась до следующего сеанса невесомости.

Система вела мониторинг кровопотерь "пациента" и физиологического состояния хирургов. Врачи также испытали новую пену, призванную останавливать кровотечение.