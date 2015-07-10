Помогите сделать УНИАН лучше!
11:10, 10 июля 2015Наука и IT
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УНИАН стремится стать удобнее для Вас. И наша команда рассчитывает на Вашу помощь в этом деле.
Пока в Верховной Раде спорят о Конституционной реформе, мы тоже затеяли реформу - готовим масштабный редизайн сайта УНИАН.
И потому – пытаемся понять, что из того, что мы умеем делать, наиболее важно для Вас.
А также – как доставлять Вам новости, аналитику, экспертные мнения, ярчайшие фоторепортажи и самое интересное видео максимально удобным образом. Ответьте на вопросы этой небольшой анкеты – и УНИАН станет таким, каким хотите его видеть Вы.
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