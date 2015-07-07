Microsoft запланировала выпуск конкурента Apple music
В новой Windows 10, выход которой запланирован на 29 июля, появится музыкальный сервис Groove, основанный на Xbox Music.
Кроме него компания собирается трансформировать и Xbox Videо, которое теперь будет называться Movies & TV. Такое заявление было сделано в официальном блоге компании, передает ZN.UA. Музыкальный сервис Groove позволит пользователям получить доступ к любимым музыкальным трекам с помощью любого устройства, на котором установлена Windows 10.
Читайте такжеWindows 10 может поступить в продажу на флешках
В нем предусмотрена навигация с помощью мышки, клавиатуры и сенсорного управления, если речь идет о гаджетах с тачскрином.
Кроме того, компания планирует запустить и хранилище музыки OneDrive, в которое пользователи смогут загрузить любые аудиофайлы, в том числе и те, которые были получены с iTunes, а потом прослушивать их с любого устройства. Компания предлагает специальную премиум версию Groove, стоимостью $9,99 в месяц или $99 в год. Ее использование не будет прерываться рекламой и она позволит получить доступ к Windows Store, в котором хранится более 40 млн треков.
Ранее сообщалось, что использование Windows 10 будет доступна в качестве бесплатного обновления для пользователей Windows 8.1. Windows 7 и Windows Phone 8.1.