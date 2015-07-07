Microsoft запланировала выпуск конкурента Apple music

Кроме него компания собирается трансформировать и Xbox Videо, которое теперь будет называться Movies & TV. Такое заявление было сделано в официальном блоге компании, передает ZN.UA. Музыкальный сервис Groove позволит пользователям получить доступ к любимым музыкальным трекам с помощью любого устройства, на котором установлена Windows 10.

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В нем предусмотрена навигация с помощью мышки, клавиатуры и сенсорного управления, если речь идет о гаджетах с тачскрином.

Кроме того, компания планирует запустить и хранилище музыки OneDrive, в которое пользователи смогут загрузить любые аудиофайлы, в том числе и те, которые были получены с iTunes, а потом прослушивать их с любого устройства. Компания предлагает специальную премиум версию Groove, стоимостью $9,99 в месяц или $99 в год. Ее использование не будет прерываться рекламой и она позволит получить доступ к Windows Store, в котором хранится более 40 млн треков.

Ранее сообщалось, что использование Windows 10 будет доступна в качестве бесплатного обновления для пользователей Windows 8.1. Windows 7 и Windows Phone 8.1.