NASA опубликовало снимок самого маленького спутника Сатурна (фото)

Об этом сообщается на сайте NASA, передает ZN.UA. На снимке видно, что Прометей периодически проходит сквозь кольцо F Сатурна. После прохода Прометея сквозь кольцо в нем образуются дыры, которые являются следствием того, что гравитация спутника влечет за собой мельчайшие частицы, из которых состоит кольцо.

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Миссия Cassini является совместным проектом NASA, Европейского космического агентства и Итальянского космического агентства. Ранее она сделала снимки третьего спутника Сатурна – Тефии, который предположительно состоит из смеси льда и камней.