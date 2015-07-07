NASA опубликовало снимок самого маленького спутника Сатурна (фото)
15:38, 07 июля 2015Наука и IT
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Орбитальная станция Cassini сделала снимок спутника Сатурна Прометея. Протяженность Прометея составляет всего 86 км, что делает его самым маленьким спутником планеты.
Прометей и кольцо F Сатурна / NASA
Об этом сообщается на сайте NASA, передает ZN.UA. На снимке видно, что Прометей периодически проходит сквозь кольцо F Сатурна. После прохода Прометея сквозь кольцо в нем образуются дыры, которые являются следствием того, что гравитация спутника влечет за собой мельчайшие частицы, из которых состоит кольцо.
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Миссия Cassini является совместным проектом NASA, Европейского космического агентства и Итальянского космического агентства. Ранее она сделала снимки третьего спутника Сатурна – Тефии, который предположительно состоит из смеси льда и камней.
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