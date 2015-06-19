Межпланетная станция получила новые изображения Сатурна IV (фото)

Об этом сообщает Лента.ру.

Снимки были сделаны 16 июня 2015 года, когда Cassini находилась на расстоянии 516 тысяч километров от поверхности Дионы. На них видны поверхностные структуры спутника: кратеры и светлые полосы, которые ранее считались проявлением криовулканизма.

Ранее эта межпланетная станция пролетала вблизи Дионы три раза. Последний раз (до 16 июня 2015 года) — в декабре 2011 года на расстоянии ста километров. В следующий раз Cassini пролетит мимо луны Сатурна 17 августа 2015 года на расстоянии 474 километров от него.

Впервые снимки Дионы получила станция Voyager 35 лет назад. Название Сатурн IV спутника обусловлено историей его открытия. Спутник состоит, предположительно, из смеси водяного льда и камней.

В 2015 году Cassini показала изображения других спутников Сатурна — Тефии, Реи, Гипериона, а также колец планеты. В конце 2015 года, как ожидается, станция выйдет из экваториальной плоскости над Сатурном и отправится в путешествие между его кольцами.

Читайте такжеСтанция Cassini сделала снимок Сатурна и его колецМиссия Cassini-Huygens является совместным проектом NASA и Европейского космического агентства. Основная цель — исследование Сатурна, его колец и самого крупного спутника планеты — Титана.

Читайте такжеNASA представило трехмерную анимацию планеты ЦерераДля этого 15 октября 1997 года с мыса Канаверал во Флориде был запущен автоматический космический корабль. 1 июля 2004-го он вышел на орбиту Сатурна. 25 декабря 2004 года от спутника отделился зонд Huygens, который 14 января 2005-го высадился на поверхности Титана.