Ученые выяснили, почему небо Ирландии было зеленым в день Святого Патрика

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ежегодную встречу Королевского астрономического общества в Лландудно.

В марте небеса Ирландии символично окрасились в зеленые цвета во время дня Святого Патрика благодаря тому, что в этот момент на Земленачалась мощнейшая геомагнитная буря, вызванная сразу двумя вспышками на Солнце.

"Сигнал тревоги, поступивший от нашей магнитометрической сети, предупредил меня о начале мощной магнитной бури в тот момент, когда я смотрел парад, посвященный дню Святого Патрика, вместе с моей семьей. В тот вечер на небесах кружили красивые ленты красных, розовых и, что примечательно, зеленых тонов", — вспоминает Питер Галлагер (Peter Gallagher) из Тринити-Колледжа в Дублине (Ирландия).

Галлагер и его коллеги заинтересовались природой этого природного "фестиваля" Святого Патрика, раскрыли его природу и попытались оценить то, насколько сильно магнитная буря, породившая данные ленты и южный аналог "северного сияния", повлияла на работу электросетей и всей инфраструктуры Британских островов, еще до наступления ее пика.

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Как выяснили астрономы, данная геомагнитная буря была одним из самых мощных событий подобного рода за минувшее десятилетие, во многом благодаря тому, что она была вызвана не одной, а двумя вспышками на Солнце.