На Солнце снова произошла мощная вспышка, Земле обещают магнитные бури

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на NASA.

Орбитальная обсерватория SDO зафиксировала мощность новой вспышки на Солнце значением в M7.9. Вспышка была направлена в сторону Земли в момент ее появления, и через несколько дней на Земле начнется слабая, но заметная геомагнитная буря.

Читайте такжеСверхмощная вспышка на Солнце вызвала уникальное северное сияние в США (видео)

В начале этой недели на Земле уже происходили магнитные бури, вызванные всплесками активности на поверхности Солнца в прошлое воскресенье.

По прогнозам NASA, новая серия бурь на выходных будет заметно слабее, чем в минувший вторник.