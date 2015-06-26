На Солнце снова произошла мощная вспышка, Земле обещают магнитные бури
14:55, 26 июня 2015Наука и IT
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Вечером 25 июня на Солнце произошла очередная мощная вспышка класса M7.9, "эхо" которой достигнет Земли в конце недели и вызовет серию магнитных бурь 27 и 28 июня.
Вспышка была направлена в сторону Земли / nasa.gov
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на NASA.
Орбитальная обсерватория SDO зафиксировала мощность новой вспышки на Солнце значением в M7.9. Вспышка была направлена в сторону Земли в момент ее появления, и через несколько дней на Земле начнется слабая, но заметная геомагнитная буря.
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В начале этой недели на Земле уже происходили магнитные бури, вызванные всплесками активности на поверхности Солнца в прошлое воскресенье.
По прогнозам NASA, новая серия бурь на выходных будет заметно слабее, чем в минувший вторник.
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