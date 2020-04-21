В Болгарии раскопали церковь 14 века (фото)

Площадь сохранившихся фресок составляет около 12 квадратных метров.

В Болгарии археологи, которые исследуют средневековый город Червен, обнаружили каменные стены церкви с фресками 14 века.

Об этом сообщает thehistoryblog.

«Изучение церковного здания привело к обнаружению сохранившегося слоя фресок на стенах храма. Сохранившиеся фрагменты фресок являются частями нарисованной драпировки, а также частично сохранившейся сценой с фигурами святого воинства», - отмечают ученые.

Площадь сохранившихся фресок составляет около 12 квадратных метров. Часть фресок направили в реставрационную мастерскую. Позднее эти фрески будут выставлены в музее. Фрески и стены, которые остались на месте раскопок, были законсервированы.

Средневековая крепость Червен, расположена на высоком утесе в северо-восточной Болгарии в 34 км от современного города Русе. Эта крепость была одним из важнейших военных, религиозных и экономических центров Второго Болгарского царства (1185−1396).

Как сообщал УНИАН, археологи из Национального института INRAP обнаружили разрушенные культовые постройки римлян 4-го века нашей эры в городе Сейно на юго-востоке Франции.