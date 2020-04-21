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В Болгарии раскопали церковь 14 века (фото)

11:30, 21 апреля 2020
Наука и IT
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Часть фресок направили в реставрационную мастерскую / фото: thehistoryblog

Об этом сообщает thehistoryblog.

«Изучение церковного здания привело к обнаружению сохранившегося слоя фресок на стенах храма. Сохранившиеся фрагменты фресок являются частями нарисованной драпировки, а также частично сохранившейся сценой с фигурами святого воинства», - отмечают ученые.

фото: thehistoryblog

Площадь сохранившихся фресок составляет около 12 квадратных метров. Часть фресок направили в реставрационную мастерскую. Позднее эти фрески будут выставлены в музее. Фрески и стены, которые остались на месте раскопок, были законсервированы.

фото: thehistoryblog

Средневековая крепость Червен, расположена на высоком утесе в северо-восточной Болгарии в 34 км от современного города Русе. Эта крепость была одним из важнейших военных, религиозных и экономических центров Второго Болгарского царства (1185−1396).

фото: thehistoryblog

Как сообщал УНИАН, археологи из Национального института INRAP обнаружили разрушенные культовые постройки римлян 4-го века нашей эры в городе Сейно на юго-востоке Франции.

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