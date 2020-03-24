Астрономы определили длину Млечного пути

Отмечается, что для того, чтобы найти край Млечного пути, астрономы проводили на компьютере симуляции относительно формирования больших галактик.

Астрофизики из Даремского университета в Англии установили, что Млечный путь простирается на 1,9 миллиона световых лет.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на издание Science News.

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Профессора надеются, что благодаря этим установленным данным им будет легче установить массу галактики, в которой расположена Солнечная система, и количество галактик, которые вращаются вокруг нее.

Отмечается, что для того, чтобы найти край Млечного пути, астрономы проводили на компьютере симуляции по формированию крупных галактик.

Ученые считают, что край Млечного пути находится на расстоянии примерно 950 световых лет от центра самой галактики.

Напомним, исследователи из Университета Женевы обнаружили горячую экзопланету, на которой идет дождь из расплавленного железа.