Ученые смогли сфотографировать новый крошечный спутник Земли

Ожидается, что астероид сойдет с земной орбиты спустя несколько месяцев.

Недавно ученые обнаружили на орбите Земли новый временный естественный спутник. Компанию Луне составил небольшой астероид под названием 2020 CD3. Его диаметр составляет от одного до шести метров.

Как сообщает Национальный научный фонд США на своем сайте, астрономы смогли сфотографировать это небольшое космическое тело, открытое ночью 15 февраля этого года. Фото было сделано 24 февраля учеными обсерватории Gemini на Гавайях с помощью 8-метрового телескопа Gemini North. Фото объединяет в себе сразу три различных фильтра. Временный спутник на нем выглядит как яркая точка.

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«Получить снимок было проблематично для команды Gemini. Потому что объект быстро теряет яркость, поскольку отдаляется от Земли. Скорее всего, он покинет земную орбиту вообще в апреле», - сказал глава по научным вопросам обсерватории Gemini Джон Блексли.