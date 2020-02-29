цей матеріал доступний українською

Магнитные бури в марте 2020: самые опасные дни, как уберечься

06:33, 29 февраля 2020
Наука и IT
289 0
Когда Землю накроет магнитная буря / фото vladtime.ru

В первый месяц весны на Землю и на Украину в частности обрушатся геомагнитные возмущения, которые могут повлиять на самочувствие некоторых людей.

Читайте такжеУченые собираются впервые сфотографировать полюса Солнца

Согласно более ранним прогнозам, в Украине ожидалась магнитная буря 4 марта, однако теперь она "отменяется". Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Магнитные бури в марте: когда нас ждут опасные дни

Так, 4, 5 и 19 марта прогнозируются сильные геомагнитные возмущения. Сильного геомагнитного шторма не предвидится.

Календарь магнитных бурь на март 2020

Как уберечь организм от влияния магнитных бурь

Помните, что во время магнитных бурь самая уязвимая категория людей - с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Им следует быть особенно внимательными к своему здоровью и накануне геошторма проконсультироваться с врачом, а также запастись таблетками.

За несколько дней до геомагнитного возмущения следует хорошо выспаться, не заниматься интенсивными тренировками, больше гулять на свежем воздухе.

Некоторые ограничения на период магнитных бурь касаются и еды: не употребляйте жирное и алкоголь, не переедайте. Употребляйте в пищу больше белка.

Устройте себе в день магнитной бури релаксацию, например, примите контрастный душ. 

Раздражительным и импульсивным людям рекомендуется принимать успокоительное на травах, пить травяные чаи, отказаться от кофе. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter