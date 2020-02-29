Магнитные бури в марте 2020: самые опасные дни, как уберечься

Следующий месяц принесет волну геомагнитных возмущений накануне 8 Марта.

В первый месяц весны на Землю и на Украину в частности обрушатся геомагнитные возмущения, которые могут повлиять на самочувствие некоторых людей.

Читайте такжеУченые собираются впервые сфотографировать полюса Солнца

Согласно более ранним прогнозам, в Украине ожидалась магнитная буря 4 марта, однако теперь она "отменяется". Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Магнитные бури в марте: когда нас ждут опасные дни

Так, 4, 5 и 19 марта прогнозируются сильные геомагнитные возмущения. Сильного геомагнитного шторма не предвидится.

Как уберечь организм от влияния магнитных бурь

Помните, что во время магнитных бурь самая уязвимая категория людей - с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Им следует быть особенно внимательными к своему здоровью и накануне геошторма проконсультироваться с врачом, а также запастись таблетками.

За несколько дней до геомагнитного возмущения следует хорошо выспаться, не заниматься интенсивными тренировками, больше гулять на свежем воздухе.

Некоторые ограничения на период магнитных бурь касаются и еды: не употребляйте жирное и алкоголь, не переедайте. Употребляйте в пищу больше белка.

Устройте себе в день магнитной бури релаксацию, например, примите контрастный душ.

Раздражительным и импульсивным людям рекомендуется принимать успокоительное на травах, пить травяные чаи, отказаться от кофе.