Удар астероида мог заставить полностью замерзшую Землю растаять
Астероид, протаранивший Землю более чем два миллиарда лет назад, помог покончить с периодом, когда вся планета была покрыта льдом. Такие отрезки в истории иногда называют периодом «Земли-снежки».
Проанализировав минералы в ударном кратере Яррабубба в Западной Австралии, ученые смогли определить, когда именно произошло столкновение, - пишет Newsweek. По их мнению это произошло 2,2 миллиарда лет назад. В то же время на Земле началась оттепель после длительного ледникового периода.
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Ученые считают, что Земля превращалась в «снежку» несколько раз за свою историю. Самый свежий такой случай начался примерно 2,3 миллиарда лет назад. Что повлекло замерзание и что привело к его завершению, точно не известно. Существует много гипотез на эту тему. Среди них – смещение тектонических плит, которое привело к усилению магматических процессов, которые привели к увеличению выбросов углекислого газа в атмосферу.
В новом исследовании эксперт Центра Джонсона NASA Тиммонс Эриксон обнаружил новое возможное объяснение. Команда исследователей установила, что ударный кратер Яррабубба, диаметром почти 70 километров, - старейшее подобное образование в мире. Один из соавторов исследования Аарон Кавоси пояснил, что команда пыталась выяснить точную дату, когда астероид столкнулся с Землей с помощью определенных точных техник.
«Когда появились результаты, у нас волосы дыбом встали», - сказал он Newsweek.
Он пояснил, что результат о времени удара и образования старейшего в мире кратера почти совпал с началом отступления ледников, о чем свидетельствуют геологические данные.
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«Люди знали и раньше о таянии ледников, но спорили о причине этого. Мы не знаем, как много льда было на Земле во время удара. Но доказательства свидетельствуют, что на то время ледники еще были», - сказал Кавоси.
В своей работе исследователи попытались выяснить, что могло произойти в случае удара астероида по замерзшей Земле. Они пришли к выводу, что это привело бы к испарению большого количества воды, которая стала бы парниковым газом в атмосфере. При условии, что астероид имел диаметр около 7 километров, его столкновение со льдом привело бы к испарения от 87 триллионов до 5 тысяч триллионов килограмм водяного пара.
«Пара – очень эффективный парниковый газ, даже лучший, чем углекислый газ», - сказал Эриксон.
«Если Земля была в состоянии снежки на то время, тогда ее атмосфера была сухой. А вызванное ударом испарение воды могло сработать как мощный радиационный изолятор, что привело к нагреванию земной атмосферы», - пояснил он.