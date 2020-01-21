Удар астероида мог заставить полностью замерзшую Землю растаять

Ученые считают, что более чем два миллиарда лет назад наша планета была похожа на снежку, но удар космического тела все изменил.

Астероид, протаранивший Землю более чем два миллиарда лет назад, помог покончить с периодом, когда вся планета была покрыта льдом. Такие отрезки в истории иногда называют периодом «Земли-снежки».

Проанализировав минералы в ударном кратере Яррабубба в Западной Австралии, ученые смогли определить, когда именно произошло столкновение, - пишет Newsweek. По их мнению это произошло 2,2 миллиарда лет назад. В то же время на Земле началась оттепель после длительного ледникового периода.

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Ученые считают, что Земля превращалась в «снежку» несколько раз за свою историю. Самый свежий такой случай начался примерно 2,3 миллиарда лет назад. Что повлекло замерзание и что привело к его завершению, точно не известно. Существует много гипотез на эту тему. Среди них – смещение тектонических плит, которое привело к усилению магматических процессов, которые привели к увеличению выбросов углекислого газа в атмосферу.

В новом исследовании эксперт Центра Джонсона NASA Тиммонс Эриксон обнаружил новое возможное объяснение. Команда исследователей установила, что ударный кратер Яррабубба, диаметром почти 70 километров, - старейшее подобное образование в мире. Один из соавторов исследования Аарон Кавоси пояснил, что команда пыталась выяснить точную дату, когда астероид столкнулся с Землей с помощью определенных точных техник.

«Когда появились результаты, у нас волосы дыбом встали», - сказал он Newsweek.

Он пояснил, что результат о времени удара и образования старейшего в мире кратера почти совпал с началом отступления ледников, о чем свидетельствуют геологические данные.

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«Люди знали и раньше о таянии ледников, но спорили о причине этого. Мы не знаем, как много льда было на Земле во время удара. Но доказательства свидетельствуют, что на то время ледники еще были», - сказал Кавоси.

В своей работе исследователи попытались выяснить, что могло произойти в случае удара астероида по замерзшей Земле. Они пришли к выводу, что это привело бы к испарению большого количества воды, которая стала бы парниковым газом в атмосфере. При условии, что астероид имел диаметр около 7 километров, его столкновение со льдом привело бы к испарения от 87 триллионов до 5 тысяч триллионов килограмм водяного пара.

«Пара – очень эффективный парниковый газ, даже лучший, чем углекислый газ», - сказал Эриксон.

«Если Земля была в состоянии снежки на то время, тогда ее атмосфера была сухой. А вызванное ударом испарение воды могло сработать как мощный радиационный изолятор, что привело к нагреванию земной атмосферы», - пояснил он.