WhatsApp прекращает работать на миллионах гаджетах по всему миру

Разработчики прекращают поддержку мессенджера на старых моделях iPhone, на устаревших Android и Windows Mobile.

Мессенджер WhatsApp прекратит работать на миллионах смартфонов по всему миру в 2020 году, поскольку завершает поддержку функционирования в старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также в гаджетах с ОС Windows Mobile.

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WhatsApp перестанет работать в телефонах с Windows Mobile с января 2020 года, на Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 — с февраля, — передает Хвиля со ссылкой на Daily Mail.

Компания, принадлежащая Facebook, заявила, что сосредотачивает усилия на «мобильных платформах, которые использует подавляющее большинство людей».

После 1 февраля 2020 года также будет нельзя создавать новые аккаунты пользователям с Android 2.3.7 и старше, а также iOS 7 и старше.

Кроме того, у клиентов со всеми перечисленными операционными системами, в любое время могут перестать работать некоторые функции приложения, так как WhatsApp больше не занимается разработкой обновлений для этих операционных систем.

А уже с 1 февраля 2021 использовать данный мессенджер на смартфонах, работающих под управлением Android 4.0.3 и iOS 9, а также в любых старых моделях, будет невозможно.