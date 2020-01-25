Разоблачили глобальную сеть фейковых аккаунтов в поддержку Путина и Трампа

С помощью сети связанных между собой фейковых аккаунтов в Facebook распространяли пропаганду в более чем 30 странах.

Журналисты немецкого издания Spiegel и исследователи американского аналитического центра Atlantic Council разоблачили глобальную сеть фейковых профилей в Facebook.

В статье Spiegel, опубликованной 24 января, отмечается, что от имени фейковых военнослужащих, правоохранителей, работников туристической индустрии и др. сеть распространяла пропаганду в более чем 30 странах по всему миру, сообщает Deutsche Welle.

Согласно данным журналистов, с помощью сфальсифицированных профилей распространялись расистские комментарии и критиковались такие политики как экс-президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель. Вместе с тем президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин активно поддерживались аккаунтами, принадлежавшими к разоблаченной сети.

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Отмечается, что она насчитывала сотни сфальсифицированных профилей и действовала по меньшей мере с 2011 года. В Spiegel добавили, что Facebook решил закрыть фейковые профили только после того, как на них указали журналисты издания и аналитики Atlantic Council. В то же время, кто именно стоит за сетью, точно пока не известно.

Создателям фальсифицированных аккаунтов удалось с их помощью наладить личный контакт с реальными людьми, среди которых были политики, врачи, военные и журналисты. При этом они обменивались с фейковыми собеседниками личной и даже интимной информацией. Поэтому немецкое издание предполагает, что целью создания сети была не только пропаганда, но и шпионаж за реальными людьми.

В общем только с января по сентябрь 2019 года Facebook удалил около 5,4 млрд фейковых аккаунтов, пишет Spiegel со ссылкой на данные социальной сети.

Также напоминается, что в сентябре 2019 года компания Facebook удалила сотни страниц, групп и учетных записей пользователей из-за скоординированных попыток манипулирования общественным мнением и использования недостоверной информации относительно украинских пользователей социальной сети. Среди удаленных страниц были и те, что принадлежали украинским онлайн-изданиям Hyser, Znaj.ua и Politeka.

По данным Facebook, все эти аккаунты имели связь с украинской PR-компанией Pragmatico. При этом на рекламу удаленных страниц в Facebook и Instagram в целом было потрачено около 1,6 млн долларов.