Ученые подсчитали, что лишь 5% населения Земли являются здоровыми

Международный коллектив медиков провел своеобразную перепись населения планеты и пришел к выводу, что около 95% жителей земного шара нельзя признать здоровыми людьми, и примерно треть из них страдает от пяти и более болезней одновременно, говорится в статье, опубликованной в журнале Lancet, передает РИА Новости.

"Распространенные и при этом предотвратимые источники потери здоровья, такие как серьезные нарушения в работе опорно-двигательного аппарата и расстройства психики и поведения, не получают того внимания от здравоохранительных служб, которое они заслуживают. Решение этих проблем потребует сдвига в приоритетах в работе систем здравоохранения по всей Земле – теперь мы должны не только помогать людям доживать до старости, но и оставаться здоровыми", — заявил Теодор Вос (Theodor Vos) из университета Вашингтона (США).

Вос и его коллеги пришли к такому выводу при подведении итогов международного проекта GBD, в рамках которого медики пытались оценить подверженность человечества различным болезням на глобальном уровне и определить, как много лет жизни они в среднем отнимают у нас.

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Главным выводом этого исследования стало то, что доля больных людей в обществах мира продолжала быстро расти за последние 20-25 лет, тогда как смертность увеличилась не так сильно.

В результате этого почти 95% людей на нашей планете страдает от того или иного заболевания, и примерно треть из них является носителями сразу пять и более болезней. В совокупности, человечество каждый год теряет около 730 миллионов лет жизни из-за болезней, как смертельно опасных, так и относительно безобидных.

Ситуация изменилась в худшую сторону по сравнению с концом прошлого века по двум причинам – общему старению населения планеты и росту числа проблем, возникающих уже при рождении ребенка. По словам медиков, лишь небольшая доля живущих сегодня пожилых людей в возрасте 80-90 лет испытывали аналогичные проблемы в прошлом, тогда как сегодня около 60% детей в странах третьего мира рождается уже больными.

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В Европе большая часть проблем со здоровьем возникает в результате падения пожилых и взрослых людей на лестницах, скользком полу, льду и прочих опасных поверхностях, а в развивающихся странах ведущую роль играют диабет и травмы, полученные во время военных конфликтов, а также паразитические черви.

Самыми распространенными болезнями остается "большая тройка" – боли в спине, депрессия и анемия, от которых в среднем страдает каждый шестой житель Земли. Помимо этого, в десятку входят кариес, диабет, мигрень и боли в шее.

Как полагают Вос и его коллеги, подобные данные свидетельствуют о том, что медикам пора переключиться с борьбы со смертью на борьбу с болезнями, которые отнимают, как оказалось, сопоставимое число лет жизни у населения планеты.