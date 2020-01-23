В Google разработали самую большую в мире 3D-карту мозга мухи (видео)

Ученым понадобилось два года и сотни тысяч часов, чтобы составить трехмерную карту синапсов.

Ученые из Google и Исследовательского кампуса Janelia в Вирджинии опубликовали крупнейшую в мире карту нейронных связей.

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Работа была создана в сотрудничестве с американским исследовательским центром Janelia Research Campus. В ходе исследований была создана трехмерная карта 20 миллионов синапсов, связывающих 25 000 нейронов мозга мухи-дрозофилы. Это примерно треть всех ее нейронов — полную карту таким способом удалось создать только для мозга круглого червя C. Elegans, передает ITsider.

Коннектомика имеет неоднозначную репутацию в мире науки. Ее защитники утверждают, что она помогает связать физические части мозга с определенным поведением организмов, что является ключевой целью нейробиологии. Критики же считают, что коннектомика еще не сделала ни одного серьезного открытия, а работа ученых в этом направлении — нецелевое использование ресурсов, которые можно было бы направить на изучение других вещей.

Новая карта — результат комбинации автоматизированной работы и ручного труда многих ученых. Муху-дрозофилу часто используют в экспериментах из-за относительной простоті ее мозга. При этом насекомое способно реализовать сложные поведенческие схемы: например, участвовать в брачных танцах.

Кусочки мозга визуализировали, бомбардируя их потоками электронов сканирующего электронного микроскопа. Полученные данные содержат около 50 триллионов трехмерных пикселей (вокселей). Компания Google заявила, что ученым из Джанела понадобилось два года и сотни тысяч часов, чтобы составить 3D-карту, проверив маршрут каждого из 20 миллионов синапсов.

Всего мозг плодовой мухи содержит 100 000 нейронов, а человеческий — около 86 миллиардов. Только представьте, насколько мы далеки от создания карты наших собственных нервных путей.