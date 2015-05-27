Французский студент создал будильник с запахом долларов и выпечки

Устройство оповещает владельца о времени подъема с помощью различных запахов - начиная от свежей выпечки и кофе до запаха долларов и горячего шоколада. Будильник работает на сменных картриджах, рассчитанных примерно на два месяца, сообщает портал Endgadget.

Ожидаемая стоимость будильника - 65 долларов, в комплект будет входить два картриджа. Один картридж обойдется покупателю в 7,5 долларов.

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Если Роллану удастся собрать нужную сумму на Kickstarter, отгрузка первых будильников состоится уже в ноябре этого года.

Также отмечается, что проект вошел в список 15 лучших на прошлогоднем одном из крупнейших конкурсов для молодежи Google's Science Fair.