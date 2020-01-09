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В Twitter можно будет ограничить число ответов на твит

08:27, 09 января 2020
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

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Таким образом социальная сеть хочет ограничить проявление агрессии и домогательств, передает kommersant.

Нововведения Twitter анонсировал в презентации на ежегодной технической конференции CES. «Мы хотим помочь людям чувствовать себя в безопасности, когда они в Twitter, предоставив им больше контроля», - заявили в соцсети.

Согласно презентации, пользователи смогут выбрать из четырех вариантов ограничений числа комментариев - «Global», «Group», «Panel» и «Statement». Вариант «Global» позволит оставлять реплаи к твиту всем пользователям. Выбор «Group» означает, что отвечать смогут только те, кого фолловит пользователь. Опция «Panel» оставит ответы только тех, кого выберет сам автор твита. Вариант «Statement» закроет все комментарии к записи.

В ноябре 2019 года Twitter разрешил скрывать определенные комментарии пользователей к своим публикациям. Скрытые комментарии не удаляются, а сам человек, чей ответ скрыли, не будет знать об этом.

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Теги: #Twitter