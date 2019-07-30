Астрономы открыли супер-Землю и две планеты, которых не существует в Солнечной системе

Интересно то, что орбиты всех трех планет почти синхронные и они двигаются, словно сцепленные в цепочку.

Супер-Земля и еще две экзопланеты были обнаружены телескопом TESS, который принадлежит NASA. Они расположены на орбите звезды в 72 световых годах от нашей планеты. Это одни из самых маленьких и ближайших экзопланет, которые в настоящее время были открыты.

Об этом пишет Newsweek. Звездная система, которую астрономы назвали TIO-270, довольно необычная. Во-первых, в отличие от Солнечной системы, открытые три планеты не такие уж и разные в вопросе размера. Одна из них была классифицирована как скалистая супер-Земля, поэтому ее масса несколько больше, чем масса нашей планеты, но при этом значительно меньше, чем у Урана и Нептуна. Тем временем, две другие планеты были названы «суб-Нептунами», потому что у них относительно средний размер. Они на половину меньше от ледяного гиганта в Солнечной системе.

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«Одна из планет лишь немного больше, чем Земля. И она такая же скалистая. Две другие вдвое больше чем Земля и, вероятно, по своему составу подобны Нептуну: с твердым ядром и толстой газовой атмосферой», - сказал руководитель группы исследователей Максимилиан Гюнтер.

Открытие двух планет среднего размера очень важно для астрономов. Потому что такие миры – это «утраченное звено» в понимании формирования планет. На самом деле, в Солнечной системе таких планет не существует.

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Более того, все три планеты выстроились в так называемую «резонансную цепь». Это означает, что соотношение их орбит близко к целым числам.

«В TOI-270 эти планеты выстроились, словно жемчуг в ожерелье», - сказал Гюнтер.

«Это очень интересно, потому что позволяет нам изучать их динамическое поведение», - добавил он.