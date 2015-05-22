Путин потребовал создать российский сегмент интернета для представителей власти

Президент России Владимир Путин подписал указ о преобразовании международного сегмента интернета для органов власти, подведомственных ФСО, в российский. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации, передает Lenta.ru.

«Преобразовать сегмент международной компьютерной сети "интернет" для федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, находящийся в ведении Федеральной службы охраны, в российский государственный сегмент информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"», — говорится в указе.

Подключение информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей к интернету через российский государственный сегмент сети будет осуществляется по каналам передачи данных, защищенным с использованием шифровальных (криптографических) средств, свидетельствуют данные указа.

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Реализация указа поручена Федеральной службе охраны (ФСО), срок исполнения — до 31 декабря 2017 года. Также рекомендовано перейти к работе в российском сегменте интернета Совету Федерации, Госдуме, судам, прокуратуре, Счетной палате.

Ранее в октябре прошло года министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров пообещал защитить российский сегмент интернета от «внешних деструктивных воздействий», вызванных политическими или техническими причинами. При этом он подчеркнул, что гражданам России не следует опасаться отключений интернета. «Ни при каких условиях такое отключение происходить не может», — сказал тогда Никифоров.

То же самое говорил и Путин. Однако он потребовал реализовать комплекс мер по защите рунета. «Очевидно, что сегодня нам необходимо выработать и реализовать комплекс дополнительных мер в области информационной безопасности», — заявил глава государства 1 октября 2014 года на заседании Совета безопасности.