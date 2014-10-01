Путин обещает не блокировать интернет, но "экстремистские" сайты будут закрывать
15:30, 01 октября 2014Наука и IT
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Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности страны заявил, что власть не будет ограничивать доступ к интернету и ставить его под тотальный контроль. В то же время, по его словам, сайты, пропагандирующие экстремизм и распространяющие детскую порнографию, будут закрываться.
REUTERS
Путин отметил необходимость разработки мер защиты сетей связи и информационных ресурсов.
Об этом пишет радио "Свобода".
Российская газета «Ведомости» 19 сентября со ссылкой на источники в интернет-компаниях, российских операторах связи и спецслужбах написала, что российская власть рассматривает возможность отключение страны от интернета в случае чрезвычайных ситуаций, таких как военные действия или протесты внутри страны.
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Позже министр связи России Николай Никифоров опроверг эту информацию и заявил, что власть, наоборот, готовит план мероприятий на случай, если Запад попытается заблокировать для России доступ к сети.
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