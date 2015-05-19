МКС решили оснастить лазерной пушкой для уничтожения космического мусора

В конечном итоге это могло бы послужить основой для разработки эффективной стратегии защиты околоземной орбиты от антропогенных загрязнений, сообщает Лента.ру со ссылкой на Discovery News.

Для обнаружения космического мусора ученые предлагают использовать телескоп, спроектированный ранее для обнаружения с борта МКС космических лучей. Как отмечают специалисты, обстреливание инородных частиц, потенциально опасных для орбитальной станции, может оказаться эффективным способом ее защиты от космического мусора.

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Для мониторинга космического мусора ученые решили использовать инструмент Extreme Universe Space Observatory (EUSO) — обсерваторию, которую в 2017 году, как ожидается, установят на японском модуле станции. Лазерная пушка для сбивания космического мусора пока находится в стадии разработки.

Ожидается, что ультрафиолетовый лазер будет генерировать около десяти тысяч импульсов в секунду. Это позволит разогревать частицы мусора на расстоянии ста километров, после чего в результате реактивного испарения они будут направлены в сторону Земли и сгорят в ее атмосфере.

Для проверки работоспособности системы ученые собрались отправить на МКС ее маломощную копию. Ученые оценили, что на околоземной орбите находится около трех тысяч тонн космического мусора — заброшенных спутников, элементов ракет и разгонных блоков, продуктов их столкновений и других фрагментов космических аппаратов.

Эти элементы передвигаются на околоземной орбите со скоростью до 36 тысяч километров в час и легко повреждают обшивку космических аппаратов. Большинство космических аппаратов выдерживают удары частиц при их линейных размерах до одного сантиметра. В случае столкновения с более крупным мусором опасность возрастает. Особенно это касается частиц размером от одного до десяти сантиметров, которые трудно обнаружить.