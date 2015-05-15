Ученые нашли генетические различия между "совами" и "жаворонками"

Ученые обследовали дрозофил, появляющихся из куколок на рассвете и вечером, - этот процесс у насекомых также запускают циркадные часы, пишет "Вокруг света". Они обнаружили 80 генов, экспрессия которых отличается у «сов» и «жаворонков». Один из авторов исследования доктор Эран Траубер отмечает, что молекулярные процессы у «сов» и «жаворонков» не просто проходят в разное время - они различны. По словам ученого, полученные данные могут пролить свет на биологическую природу суточной активности разных людей, которая не достаточно изучена.

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Между тем влияние хронотипа на здоровье установлено. Ученый подчеркивает, что в современном мире люди все меньше подвержены влиянию света и температуры, изменяющимся днем и ночью, так как проводят много времени в помещении. Кроме того, большинству приходится начинать рабочий день, просыпаясь по звонку будильника, а не собственных биологических часов. В результате возникает несоответствие между внутренней и внешней синхронизацией, что может в большей или меньшей степени проявляться у «сов» и «жаворонков». «Это приводит к дисфункции биологических часов, провоцирующей не только дезориентацию во времени и проблемы со сном, но и ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и рак. Наше исследование - это шаг к определению генов, влияющих на суточную активность разных людей.

Полученные данные со временем позволят подбирать индивидуальное лечение для «сов» и «жаворонков», - заявляет Траубер. Ранее в ходе различных исследований ученые также доказывали, что «жаворонки» и «совы» отличаются. Например, «жаворонки» концентрируются хуже, чем «совы», а также быстрее устают. Кроме того, «совы» бывают честнее ночью, а «жаворонки» - утром. В то же время команда исследователей недавно заявила, что им удалось обнаружить кнопку «перезапуска» биологических часов.