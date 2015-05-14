Гены человека меняют режим работы в зависимости от времени года

Новое исследование ученых дает ответ на вопрос: почему люди чувствуют себя более здоровыми летом и отчего целый ряд заболеваний болезни сердца, ревматоидный артрит, психические расстройства и другие недуги - обостряются зимой, пишет "Наша планета".

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Международная команда исследователей под руководством специалистов из Кембриджского университета взяла образцы крови и жировой ткани у более чем 16 тыс. людей, проживающих в Северном и Южном полушариях: в том числе в Великобритании, США, Исландии, Австралии и Республике Гамбия. Изучив этот биоматериал, они выяснили, что 23% человеческих генов (5136 из 22 822) меняют уровень экспрессии в зависимости от сезона. Экспрессия генов - это процесс считывания генетической информации с гена и превращение ее в физический действующий продукт - РНК (рибонуклеиновую кислоту) или белок.

В частности, гены, которые способствовали воспалениям, были более активны в Европе с декабря по февраль и менее активны в те же месяцы в Австралии, увеличивая свою экспрессию в июне, июле и августе, когда в Южном полушарии наступает зима. При этом гены, которые подавляли воспаление, были более активны в летние месяцы каждого полушария.

Ученые выяснили, что сезонность оказывает влияние на кроветворную систему и образование жировой ткани, а также на иммунную систему человека. В частности, было замечено, что иммунитет жителей Гамбии достигает своего пика в сезон дождей с июня по октябрь. По мнению исследователей, это может быть связано с тем, что именно в этот период иммунная система сталкивается с повышенным риском заражения инфекционными болезнями, в частности малярией.

Ученые указывают на то, что на иммунную систему воздействуют множество факторов, в том числе широта, на которой находится страна обитания. Например, у жителя Тасмании шансы заболеть рассеянным склерозом в десять раз больше, чем у жителя более северного штата Австралии - Квинсленда, и связано это с воздействием солнца.

Исследователям пока не удалось ответить на вопрос, почему сезонность влияет на работу генов. По мнению одного из авторов - Стивена Натта из Института Уолтера и Элизы Холл в Мельбурне, вполне вероятно, эта зависимость сформировалась в ходе эволюции: чтобы защититься от болезней зимой, организм вынужден был активизировать иммунную систему. Но вместе с тем ученый считает возможным и другое объяснение: зимой люди проводят больше времени в помещении, где подвергаются воздействию большего количества микробов, что заставляет реагировать иммунные клетки. «Думать о причинности этого явления — все равно что отвечать на классический вопрос: что появилось раньше - курица или яйцо», - говорит Стивен Натт.

Его коллега профессор Мерлин Томас напоминает, что те же сезонные колебания в организме характерны для других обитателей планеты. «Мы можем включить кондиционер летом и отопление зимой, но мы по-прежнему не можем ничего поделать с временами года, как и большинство других животных на планете, - говорит профессор. - Это же очевидно, что наше настроение, наша физическая активность, метаболизм, аппетит и даже сексуальная жизнь зависят от сезонов».

Ученые надеются, что их исследование поможет усовершенствовать способы лечения многих болезней, построив его с учетом сезонов и работы тех или иных генов.