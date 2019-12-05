Человеческое лицо эволюционировало из-за "самоодомашнивания"

Предки людей выбирали для спаривания партнеров, которые были более дружелюбными и неагрессивными, а это со временем повлияло на человеческий вид.

Человеческое лицо могло эволюционировать из-за процесса так называемого "самоодомашнивания". Поскольку предки нашего вида были склонны выбирать себе для спаривания более доброжелательных партнеров.

Ученые нашли доказательства, что ген, причастный к формированию формы лица, а также типа личности, мог закрепиться из-за поведения людей. И это привело к текущему облику нашего вида, - пишет Newsweek.

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Команда во главе с Маттео Занелла из Миланского университета и Джузеппе Теста из Лаборатории эпигенетики стволовых клеток в Европейском институте онкологии исследовала ген под названием BAZ1B. Ученые пытались проверить его причастность к изменениям в форме человеческого лица со временем. Люди одомашнювали других животных на протяжении многих тысяч лет. Особым случаем было приручение собак, которые произошли от волков. Предыдущие исследования показали, что BAZ1B сыграл важную роль в превращении волков в собак. Этот же ген сделал собак меньшими по размеру и с более мягкими чертами морды.

Ген также причастен к возникновению синдрома Вильямса-Бойрена. Люди с этим расстройством имеют своеобразные черты лица. У них меньшие носы и подбородки, широкие рты, а также более полные губы и щеки. Такие люди также отличаются личностными качествами. Они очень дружелюбны и социальны, имеют развитые вербальные навыки.

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В результатах своего исследования Занелла и его команда указали, что исследовали BAZ1B в стволовых клетках пациентов с синдромом Вильямса-Бойрена. Это позволило выявить "большой вклад" гена в формирование формы лица. Они также проанализировали палеонтологические данные, которые касались ранних видов современного человека: денисовца и двух неандертальцев. Это позволило ученым рассмотреть различия между этими древними видами.

Сравнивая денисовца и неандертальцев они обнаружили, что существовали мутации в участках, зависимых от BAZ1B. В частности, были регуляторные изменения в гене.

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По мнению исследователей, это может стать "первым эмпирическим подтверждением гипотезы о самоодомашнивании людей". Речь идет о том, что древние люди выбирали для спаривания менее агрессивных, более социальных и дружественных партнеров. И именно это привело со временем к изменениям в форме лица.

"Мы подозреваем, что изменения в лице были частью процесса сокращения агрессивных реакций, усиления нашей лояльности к социуму и сотрудничеству", - объяснили ученые.