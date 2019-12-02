В работе сайта и почты Ukr.net произошел сбой

У пользователей временно не было доступа к почте Ukr.net, Sinoptik и ряду других ресурсов.

Примерно с 10 утра до 12 часов в понедельник, 2 декабря, все сервисы Ukr.net были недоступны. Пользователи не могли зайти на сайт, также не работала почта.

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Как написал на своей странице в Facebook главный редактор издания Internet.ua (входит в Ukr.net) Дмитрий Сизов, сбой произошел из-за того, что дата-центр компании был полностью обесточен.

"Временно не работает сервер Ukr.net. Причина уже известна: отсутствие входящего электропитания на входе в дата-центр по всем основным и резервным каналам. Технические специалисты занимаются устранением проблемы. У пользователей временно нет доступа к почте Ukr.net, Sinoptik и ряду других ресурсов", - говорится в его сообщении.

Ukr.net - украинский веб-портал, один из самых популярных агрегаторов новостей в нашей стране. Также предоставляет пользователям почтовый сервис.