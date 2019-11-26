Искусственный интеллект предупредил, что может «нанести вред» людям

Умная машина приняла участие в дебатах о преимуществах и угрозах использования искусственного интеллекта.

Машина с искусственным интеллектом появилась на сцене Кембриджского союза в Великобритании, чтобы обсудить с аудиторией людей плюсы и минусы использования искусственного интеллекта. В какой-то момент дискуссии робот предупредил аудиторию, что технология «может нанести значительный ущерб».

Вместе с тем, как пишет Newsweek, люди в зале все равно проголосовали за использование искусственного интеллекта. Хотя победа и была весьма неуверенной. Ведь чуть больше половины присутствующих проголосовали за использование умных машин. Сам искусственный интеллект составил «мнение» о собственной же технологии на основе 1100 сообщений с аргументами, которые IBM получил за неделю до дебатов.

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Все сообщения были поделены на две категории: на пользу и против искусственного интеллекта. Некоторые были отсеяны как не подходящие для базы данных.

Вместе с тем, на основе этой собранной информации Project Debater от IBM искал и выделял наиболее убедительные и достойные аргументы, которые он повторял, когда слышал определенные предложения. В защиту технологии были использованы аргументы о том, что она может создать новые рабочие места и сделать существующие рабочие места более эффективными. Минусами были названы человеческие предубеждения и неспособность искусственного интеллекта принимать моральные решения.

«Искусственный интеллект может нанести значительный вред. Он не способен принимать решения, которые были бы правильными с моральной точки зрения. Поскольку мораль – это исключительно человеческая вещь», - сказала машина аудитории.

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Впрочем, работа продемонстрированного IBM алгоритма не всегда была безошибочной. Он был склонен повторяться, особенно когда говорил о способности искусственного интеллекта конкурировать с человеком в выполнении однообразных заданий. Кроме того, он использовал аргумент о предубеждениях как оправдывающий искусственный интеллект, а не критикующий его.