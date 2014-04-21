Боевые дельфины США поучаствуют в учениях НАТО на Черном море

Об этих планах рассказалпредставитель военно-морских сил США Том Лапуцца, отвечающий за программу по морским млекопитающим, передает Лента.ру.

Он сообщил, что учения с участием 20 дельфинов и десяти морских львов продлятся около двух недель. Это будут первые подобные учения НАТО.

На Черном море морские животные протестируют новый антирадар. Пока тот, по легенде учений, будет дезориентировать вражеские эхолокаторы, морские львы и дельфины будут искать мины и военных водолазов.Читайте такжеКрымских боевых дельфинов поставят на службу флота России – СМИ

В начале апреля украинские власти объявили, что запланировали на 2014 год восемь совместных учений со странами НАТО, включая морские. В Украину животных доставят самолетами, оборудованными специальными ваннами.

Как отмечает издание, американские дельфины могут встретиться в море с российскими «коллегами».