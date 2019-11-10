Метеорный поток Тауриды: когда можно наблюдать

Тауриды известны не столько большой плотностью метеоров, а скорее своими огненными шарами, которые они создают.

По прогнозам специалистов, 11 ноября, и равно утром 12 ноября, на небесном своде ожидается пик метеорного потока Северные Тауриды. Это уже 2 по счету звездопад в сезоне, который вызван обломками, которые оставила после себя комета Энке.

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Северные Тауриды представляют собой небольшой поток метеоров, при котором можно наблюдать не менее пяти метеоров в час. Не смотря на это, некоторые из них могут быть особо яркими, пишет "Метеопрог".

Тауриды известны не столько большой плотностью метеоров, а скорее своими огненными шарами, которые они создают, отмечают эксперты. Радиант этого явления расположен в созвездии Тельца. Термин «радиант» означает часть небесной сферы, которая кажется источником звездопада.

Кстати, в ночь с 16 на 17 ноября ожидается максимум метеорного потока Леонид, во время которого на небе можно увидеть до 15 метеоров в час.