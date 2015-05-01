Зонд NASA передал на Землю уникальные снимки Плутона

Снимки опубликованы на сайте NASA, сообщает Лента.ру.

Съемка позволяет видеть яркие и темные участки на поверхности Плутона. Согласно интерпретации ученых, светлая зона на одном из полюсов может оказаться полярной шапкой.

«Когда мы приближаемся к Плутону, мы начинаем различать интригующие черты, такие, как яркую область возле видимого полюса Плутона», — сказал ассистент администратора Управления научных полетов NASA в Вашингтоне Джон Грансфелд.

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К 14 июля 2015 года автоматическая межпланетная станция НАСА New Horizons должна приблизиться на минимальное расстояние к Плутону — 12,5 тысячи километров.

В середине апреля New Horizons передал на Землю первые цветные снимки Плутона, а до этого получил черно-белые фотографии, которые были анимированы. Станция также сделала черно-белые снимки спутников Плутона — Харона, Никты и Гидры.