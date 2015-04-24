Google объяснил появление на своих картах писающего на Apple робота

Изображение можно было найти на следующих координатах (на данный момент его уже нет - ред.).

Как пишет Новое Время со ссылкой на Mashable, в Google пояснили появление этого образа на карте неправомерным использованием инструмента Map Maker.

Читайте такжеGoogle придется рассекретить поисковой алгоритм по требованию властей ФранцииВ поисковике отметили, что пользовательские правки, сделанные через приложение для разработки карт Map Maker, проходят через модерацию. Тем не менее, последняя несовершенна и иногда тест проходят "бесстыдные" дополнения. В Google заявили, что уже заняты тем, чтобы удалить картинку со своих карт.

Также пользователи обнаружили и еще одно обращение к Google, сделанное на картах компании, которое иронично оценило процедуру модерации пользовательского контента.

Противостояние пользователей платформ iOS и Android часто разворачивается в сетевых баталиях на форумах и в комментариях. Фанаты разных систем высмеивают недостатки конкурентов и всячески подчеркивают плюсы "своей" оси.