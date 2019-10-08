IT-специалисты опубликовали советы, как защитить свои личные данные при использовании мобильных приложений

Разработчики мобильных приложений могут продавать собранные о пользователях данные для получения прибыли или использовать эту информацию в других целях.

Один из ведущих разработчиков антивирусного программного обеспечения - словацкая компания ESET предупредила пользователей смартфонов об опасностях беспорядочного предоставления мобильным приложениям доступа к данным устройства и опубликовала советы, как защитить свою персональную информацию.

«Сегодня мы и так делимся большим количеством информации о себе через социальные медиа. Однако, большее беспокойство вызывает сбор данных тогда, когда мы меньше всего этого ожидаем или об этом вообще не знаем. Например, в 2013 году было обнаружено, что некоторые программы-фонарики получали доступ к контактным данным и микрофону. Проблема заключалась в том, что согласие на сбор данных пользователи не предоставляли. Затем производители могут продавать собранные данные с целью получения прибыли или использовать их в других целях», - говорится на сайте компании ESET.

Согласно сообщению, в случае с каждым приложением пользователям следует выяснять, какие данные собирают разработчики, и так ли это необходимо на самом деле. Если ответ отрицательный, нужно решать, равна ли польза от такой программы важности собранных данных.

Чтобы продемонстрировать различия между разрешениями приложений с одинаковым функционалом, специалисты взяли первые 5 программ в магазине мобильных приложений Google Play (для операционной системы Android) по запросу «экономия заряда аккумулятора». Эксперимент показал, что подобные программы требуют разное количество разрешений – от 11 до 35. Запрос доступа к данным о местоположении присутствует в 3 из 5 подобных приложений, а к файлам – в 4 из 5.

«Управление разрешениями приложений на вашем телефоне является важным шагом к обеспечению защиты ваших данных. Вместо проведения времени за популярной игрой лучше потратить несколько минут на удаление программного обеспечения, которое не используется, и на изменение разрешений приложений», - добавили в компании ESET.

IT-специалисты уточнили, что проверить параметры разрешений для конкретного приложения можно в разделе «Программы».

«Найдите необходимую программу и пролистайте вниз к разрешениям, а потом посмотрите и отключите ненужные», - рассказали в компании.

Также, как сообщают специалисты ESET, существует и другой способ контроля. Например, при просмотре разрешений камеры вы можете увидеть список программ, которые могут включать или выключать ее в любое время. Отказ в предоставлении соответствующего разрешения приложению не означает прекращения его работы, а может только ограничить функционал.

Справка УНИАН. Компания ESET – международный разработчик антивирусного программного обеспечения и решений в области компьютерной безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.