Ученые допустили существование черной дыры на окраинах Солнечной системы

Хотя до этого времени на протяжении нескольких лет астрономы искали там загадочную девятую планету.

Может ли эффект гипотетической девятой планеты, которую астрономы ищут с 2016 года, быть вызванным черной дырой, спрятавшейся на краю нашей Солнечной системы? Этот вопрос задали два ученых в своей работе, опубликованной на сайте arXiv.

Пять лет назад появилась гипотеза о существовании большого мира за десятки миллионов километров от Солнца. Теоретически это могла быть девятая планета или так называемая «планета X».

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Ученые, которые предсказали ее существование, сделали свои выводы на основе странных эллиптической формы орбит около 30 объектов за орбитой Нептуна (TNO), - пишет Newsweek. Как оказалось, они объединены таким образом, который бы не мог возникнуть случайно. Процесс образования Солнечной системы в известной науке форме не может объяснить эти эллиптические орбиты. Именно поэтому появилась теория о девятой планете, которая была бы в десять раз большей, чем Земля. И эта планета влияет на объекты за орбитой Нептуна, заставляя их объединиться.

Однако, попытки найти эту планету не принесли никаких результатов. И хотя определенные исследования укрепили веру в существование массивного тела на окраинах Солнечной системы, некоторые ученые выступили с альтернативными объяснениями, почему объекты там так странно двигаются.

В последней такой работе ученые Якуб Шольц из Дурхамского университета и Джеймс Анвин из Университета Иллинойса считают, что гипотеза о существовании девятой планеты требует изменения представлений о формировании планет. Однако, существует и другая потенциальная причина, почему тела за орбитой Нептуна движутся так странно. На них может влиять древняя черная дыра, которая была сформирована в начале существования Вселенной. Ее сдерживает гравитационное воздействие нашей Солнечной системы.

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Если эта черная дыра действительно существует, Шольц и Анвин считают, что она может быть окружена ореолом черной материи. Этот ореол теоретически простирается на тысячи километров от центра черной дыры и излучает гамма-лучи в форме «сокрушительных сигналов», которые формируются в результате взаимодействия между черной материей и антиматерией. Ученые могут проверить эти сигналы, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу о существовании черной дыры.