Большая Адрия: под Европой обнаружили древний затерянный континент

Остатки погребенного под Европой континента в настоящее время находятся под Италией, Ирландией и Хорватией.

Ученые обнаружили ранее неизвестный огромный континент, существовавший сотни миллионов лет назад в Средиземноморье. Он назывался Большая Адрия и был величиной с Гренландию.

Об этом сообщает Громадское со ссылкой на CNN.

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Значительную часть суши обнаружили во время реконструкции эволюции сложной геологии Средиземноморского региона. Ученые не знают точно, на что была похожа Большая Адрия. Они предполагают, что континент мог напоминать частично затопленную Зеландию.

Однако Большая Адрия просуществовала недолго. Около 130-150 миллионов лет назад в результате движения тектонических плит континент сместился и столкнулся с частью еще одного древнего континента — Лавразии.

Следствием этого стало то, что верхнюю часть Большой Адрии полностью содрало (с содранного слоя образовались горные хребты Европы — Альпы, Апеннины, Балканы, Греция и Турция), а основная часть континента опустилась вниз, под Европу. В настоящее время остатки континента находятся под Италией, Ирландией и Хорватией.

Ученым удалось создать компьютерные симуляции движения тектонических плит до, во время и после погружения Великого Адрии под Европу.

Как сообщал УНИАН, исследователи считают, что на Венере мог существовать океан и умеренный климат на протяжении трех миллиардов лет.