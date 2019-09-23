На Венере мог существовать океан и умеренный климат на протяжении трех миллиардов лет

Ученые убеждены, что события, которые сделали соседнюю планету адски жаркой, произошли относительно недавно.

Современную Венеру можно описать как «чертовски адское место» со средней температурой 462 градуса по Цельсию. Но исследователи считают, что ее климат был другим и достаточно умеренным в далеком прошлом. Собственно, вплоть до точки во времени примерно 700 миллионов лет назад Венера могла сохранять воду в жидком состоянии.

И если бы не цепь катастрофических событий, она могла бы оставаться пригодной для жизни и сегодня, — пишет Newsweek. Первые предположения о том, что Венера в определенный период времени могла поддерживать существование жидкой воды, появились во время миссии NASA «Пионер-Венера» в 1978 году. Данные, собранные во время миссии, указывали на то, что когда-то в прошлом вторая планета от Солнца имела мелкий океан на поверхности.

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Однако, мнение большинства исследователей сегодня говорит о том, что Венера слишком близко к звезде для того, чтобы на ее поверхности существовала жидкая вода. Кроме того, она за пределами так называемого "пояса жизни" в Солнечной системе. Но новое исследование ставит под сомнение такое утверждение.

Ученые из Europlanet Society представили исследования на тему истории климата Венеры на EPSC-DPS Joint Meeting 2019. Результаты указывают на то, что когда-то планета имела климат, пригодный для существования жизни. Майкл Вэй из Goddard Institute for Space Science вместе с коллегой Энтони Дель Генио создали пять климатических симуляций, каждая из которых базируется разных уровнях покрытия водой. Три из пяти моделей использовали топографию современной Венеры. В них были учтены изменения в составе атмосферы и уровне солнечной радиации.

Все пять моделей подтвердили, что Венера могла поддерживать температурный максимум на уровне 50 градусов по Цельсию и минимум на уровне 20 градусов на протяжении трех миллиардов лет. Чтобы придать этим данным определенный контекст, издание напоминает, что три миллиарда лет эволюции Земли привели к появлению одноклеточных организмов. Еще через 600 миллионов лет появились первые многоклеточные организмы.

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«Наша гипотеза говорит о том, что Венера имела стабильный климат в течение миллиардов лет. Вероятно, что определенные глобальные события ответственны за ее переход от подобного земному климату к адскому, который наблюдается сегодня», - сказал Вэй.

«Венера сейчас получает почти вдвое больше солнечной радиации, чем Земля. Однако, по всем сценариям, которые мы смоделировали, она все равно могла поддерживать температуры на поверхности, при которых жидкая вода может существовать», - добавил ученый.

По данным исследователей, Венера пережила определенный период резкого охлаждения вскоре после своего образования 4,2 миллиарда лет назад. Тогда ее атмосфера была наполнена углекислым газом.

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Похожим образом, как и на Земле, этот газ был поглощен каменными породами. Поэтому к событиям 715 миллионов лет назад в атмосфере Венеры доминировал азот. Углекислый газ и метан присутствовали в умеренном количестве, как и на Земле.

По мнению Вэя и Генио, такой климат на планете мог бы сохраняться и сегодня, если бы не ряд событий, которые повлекли за собой выброс углекислого газа из каменных пород. Наконец, атмосфера планеты снова переполнилась парниковыми газами примерно 700-750 миллионов лет назад.