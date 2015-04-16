Ученые нашли гормон материнства

Результаты нового исследования представлены в журнале Nature, а коротко о нем сообщает The Guardian.

Биологи из Нью-Йоркского университета начали с того, что выяснили как мыши-мамы реагируют на писк мышат, разлученных с ними.

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Животные всегда бежали на помощь детям — и не только своим: при трансляции писка через громкоговорители мыши пытались найти малышей. По мнению исследователей, именно окситоцин усиливал воздействие писка на мозг грызунов, сообщает Lenta.ru.

Затем ученые ввели мышам-девственницам (которые ранее были полностью равнодушны к писку мышат) «гормон любви».

Они сразу же стали вести себя как матери: искали кричащих детенышей, хватали их за шею и переносили в гнездо. Более того, эти реакции закрепились в организме: даже после искусственной блокировки рецепторов окситоцина в мозгу мышей-девственниц те продолжали откликаться на писк мышат и спасать их.

Нейрофизиологи также выяснили, что окситоцин связывается с уникальными рецепторными клетками, расположенными на обеих сторонах слуховой коры головного мозга. Особенно богатой рецепторами оказалась левая сторона. У людей аналогичная зона отвечает за обработку речи, а у мышей, по всей видимости, связана с социально значимыми сигналами.

«Гормон любви» окситоцин, вопреки распространенным мифам, является не приворотным зельем быстрого действия, а скорее нейронным рычагом, постепенно сдвигающим организм в сторону большей общительности и контактов с окружающими. С таким заявлением выступил ведущий автор статьи Роберт Фромке (Robert Froemke).

По мнению других ученых, в организме человека окситоцин вполне может играть такую же роль. «Моя жена просыпается от плача нашего ребенка посреди ночи, а я продолжаю спокойно спать. Мне кажется, что нечто подобное происходит и в слуховой коре головного мозга человека, но чтобы удостовериться в этом, нужно будет найти там рецепторы окситоцина», — отметил Роберт Лю (Robert Liu), нейрофизиолог из Университета Эмори (штат Джорджия).