Микробеспилотники: топ-3 самых маленьких в мире дронов (видео)

Популярность использования дронов уверенно растет с каждым месяцем. Дроны прошли короткий, но впечатляющий эволюционный путь.

Эти управляемые летательные аппараты все чаще используют не только для развлечений, но и для профессиональных видео - и фото-съемок с высоты, когда необходимо захватить большие панорамные кадры. Предлагаем вам подборку самых маленьких в мире мини-дронов.

RoboBee

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Дрон RoboBee весит 259 мг, включая солнечные батареи и электронику. А это примерно с четвертью веса скрепки. В движение мини-дрон приводят солнечные батареи, которые соединяются с электронными панелями.

Piccolissimo

Piccolissimo - самый маленький дрон с батареей на борту. Диаметр дрона около 2,5 сантиметров, а вес всего 2,5 г. Корпус распечатан с помощью 3D-принтера, а мотор взят от игрушечных квадрокоптеров.

Aerius

Ширина дрона Aerius составляет чуть больше трех сантиметров. Внутри мини-дрона все то же самое, что в больших квадрокоптерах. Также Aerius может выполнять в воздухе удивительные сальто.

Как сообщал УНИАН, европейское агентство авиационной безопасности утвердило общие правила использования беспилотных летательных аппаратов в Евросоюзе. Правила необходимы для защиты граждан ЕС и одновременно обеспечивают свободный оборот беспилотников и равные условия их использования, отмечают в ведомстве.