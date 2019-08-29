В США создали 16-битный процессор из углеродных нанотрубок

Чип смог выполнить команды из стандартного набора, а также программу, выводящую слова «Hello, World!».

Американские ученые создали 16-битный микропроцессор, основанный на углеродных нанотрубках.

Как сообщает N+1, разработчики продемонстрировали работоспособность процессора, запустив на нем все типы инструкций архитектуры RISC-V и выполнив программу, выводящую слова «Hello, World!». Статья о достижении опубликована в издании Nature.

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Отмечается, что углеродные нанотрубки считаются одним из самых перспективных материалов для электроники будущего. На сегодня основной способ повышения эффективности процессоров заключается в миниатюризации техпроцесса их производства. Но с каждым годом миниатюризация становится все более сложной и менее выгодной, что заставляет ученых искать новые материалы.

На основе нанотрубок создают транзисторы, превосходящие кремниевые, хотя их производство остается очень сложным. В 2013 году ученые Стэнфордского университета под руководством Макса Шулакера (Max Shulaker) создали первый микропроцессор с транзисторами на углеродных нанотрубках. Несмотря на всю его важность, процессор содержал всего 178 транзисторов и имел крайне ограниченные возможности.

В новой работе группа Макса Шулакера из Массачусетского технологического университета смогла решить часть производственных проблем новой технологии, и создала полноценный процессор, содержащий 14702 транзистора.

Новый чип основан на открытой архитектуре RISC-V. Авторы продемонстрировали работоспособность чипа, выполнив всю 31 инструкцию из набора команд RV32E. Кроме того, они написали программу, позволяющую процессору выводить слова «Hello, world! I am RV16XNano, made from CNTs»:

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