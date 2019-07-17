Newsweek: Ученые создали компьютерный чип, способный запоминать и забывать, как люди

Разработка копирует поведение нейронов в человеческом мозге под действием различного света.

Разве существует лучший способ построить более умный компьютерный чип, чем повторить лучший природный компьютер, которым стал человеческий мозг? Способность сохранять, удалять и обрабатывать информацию критически важна для вычислительной техники. А мозг делает это чрезвычайно эффективно.

«Наш новый электронный чип использует свет, чтобы создавать и модифицировать воспоминания. Это приближает нас к появлению искусственного интеллекта, который сможет повторить совершенство человеческого мозга», - пишет на страницах Newsweek Самит Валия из Мельбурнского королевского технологического университета.

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Чтобы создать такой чип, австралийские ученые черпали вдохновение из новой техники под названием «ортогенетика». Созданное устройство полностью повторяет то, как клетки мозга запоминают и забывают информацию. Ортогенетика предусматривает использование света для управления клетками в живых тканях, обычно нейронами. Это направление современной науки помогло окунуться в систему электрических разрядов человеческого тела с необычайной точностью. Для этого свет использовался для того, чтобы включать и выключать нейроны. Как именно австралийские ученые смогли воспользоваться этой техникой в разработке компьютерного чипа?

Автор объясняет, что нейронные связи появляются в мозге через электрические импульсы. Когда небольшая энергетическая вспышка достигает определенного порога вольтажа, нейроны соединяются. В этот момент начинает формироваться память. Новый австралийский чип делает то же самое, но с использованием электроники.

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Он основан на чрезвычайно тонком материале, который изменяет электрическое сопротивление, реагируя на различные световые волны. Это позволяет материалу повторять работу нейронов в процессе сохранения и удаления информации в мозге.

«Это означает, что мы можем симулировать внутреннюю работу мозга, просто направляя разные цвета на наш чип. Мы уже продемонстрировали, что чип может выполнять базовые операции с информацией включительно с простыми логическими операциями, в ходе которых несколько вводных данных могут быть сложены для генерации определенного вывода. Это еще одно поле функционирования мозга», - пояснил автор.