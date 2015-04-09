25 тысяч недовольных пользователей судятся с Facebook из-за "массовой слежки"

Социальная сеть Facebook судится с 25 тысячами пользователей, подавшими коллективный иск с обвинением соцсети в нарушении европейских законов о конфиденциальности. Первые слушания пройдут в четверг в Вене, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Инициировал судебное разбирательство австрийский борец за защиту личных данных Макс Шремс, недовольный тем, как Facebook собирает и передает данные.

Иск был подан против европейской штаб-квартиры Facebook в Дублине, где зарегистрированы все аккаунты пользователей за пределами США и Канады.

Facebook пока не давал никаких комментариев по поводу иска. Среди обратившихся в суд более 900 британских пользователей.

Читайте такжеFacebook в прошлом году увеличил прибыль в 2 раза

Согласно заявлению истцов, законы о неприкосновенности частной жизни нарушаются, поскольку соцсеть следит за тем, когда пользователи нажимают кнопку "Мне нравится".

Шремс, выпускник юридического факультета, хочет положить конец тому, что он называет массовой слежкой со стороны социальной сети.

Он также утверждает, что компания сотрудничала с системой слежки Prism, запущенной Агентством национальной безопасности США в 2007 году.

"По сути мы просим Facebook, чтобы он остановил массовую слежку и принял понятную людям политику конфиденциальности, а также остановил сбор данных о лицах, которые даже не являются пользователями соцсети", - заявил 27-летний Шремс в интервью агентству Франс пресс.

"В иске есть целый ряд пунктов, и мы надеемся выиграть по каждому из них, чтобы это дело стало знаковым разбирательством против американских компаний, собирающих данные", - добавил он.

Читайте такжеGoogle практически стер границу между "я знаю" и "я считаю, что я знаю" - исследователи

Истцы требуют компенсацию в размере 500 евро (539 долларов) каждому.

По словам Шремса, Facebook считает, что дело не может быть принято к рассмотрению в рамках австрийских законов.