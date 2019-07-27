В Bellingcat заявляют о кибератаках из-за расследования действий России

Предположительно российские хакеры атаковали защищенную платформу электронной почты, которую использует команда Bellingcat.

Основатель команды расследователей Bellingcat Элиот Гиггинс заявляет о кибератаке против исследовательской группы, которую он связывает с расследованиями в отношении России.

«И снова Bellingcat становится мишенью кибератак, и, вероятнее всего, они связаны с нашей работой по России. Я считаю, что одним из способов измерить наше влияние на то, как часто агенты Российской Федерации пытаются атаковать нас, или это делают их хакеры, или тролли, или медиа», – написал Гиггинс в Твиттере передает Радио Свобода.

Yet again, Bellingcat finds itself targeted by cyber attacks, almost certainly linked to our work on Russia. I guess one way to measure our impact is how frequently agents of the Russian Federation try to attack it, be it their hackers, trolls, or media. https://t.co/DtixLzMDpI — Eliot Higgins (@EliotHiggins) July 26, 2019

Впоследствии он добавил, что предположительно российские хакеры атаковали защищенную платформу электронной почты, которую использует команда Bellingcat. Речь идет о швейцарской ProtonMail, которая на прошлой неделе сообщила о "попытках скомпрометировать своих пользователей".

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По словам Гиггинса, атака была узко нацеленной, в частности, на журналистов-расследователей, которые изучают деятельность российской разведки.

Bellingcat известный своими расследованиями отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери и разоблачением причастности к этому российских спецслужб, а также сбития рейса MH17 в 2014 году над Донбассом.