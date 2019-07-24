Ближе, чем Луна: в ближайшие часы над Землей пролетят два больших астероида

Астероид 2019 OD пролетит над Землей на скорости в 69 тысяч километров в час примерно в 16:31 по киевскому времени, а 2019 OE - в 17:36.

В ближайшие часы над Землей пролетят два больших астероида, один из которых будет ближе, чем Луна.

Читайте такжеУкраинец нашел "астероид" и поплатился за это (видео)

Об этом свидетельствуют данные Центра исследований околоземных объектов при Лаборатории реактивного движения NASA, передает Naked Science.

Астероид 2019 OD пролетит над Землей на скорости в 69 тысяч километров в час примерно в 16:31 по киевскому времени, а 2019 OE - в 17:36.

Астероид 2019 OD, относящийся к группе Аполлона, занесли в базу околоземных объектов 5 июля. Он приблизится к нам на расстояние в 353 050 километров, при том что расстояние от Земли до ее спутника составляет около 385 тысяч километров. Диаметр 2019 OD превышает 120 метров. NASA не причисляет этот астероид к опасным, так как его шансы на столкновение с Землей слишком ничтожны.

Астероид 2019 ОЕ будет самым маленьким, медленным и далеким: он пройдет на расстоянии в 962 тысячи километров от Земли, его скорость составит около 32 тысяч километров в час.

Как сообщал УНИАН, агентство NASA в 2022 году собирается отправить зонд на так называемый «платиновый» астероид Психея, состоящий из ценных металлов