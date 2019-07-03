NASA отправит экспедицию к астероиду Психея (видео)

Пребывание на Психее займет более 20 месяцев.

Агентство NASA в 2022 году собирается отправить зонд на так называемый «платиновый» астероид Психея, состоящий из ценных металлов.

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Об этом сообщает National Geographic. Согласно расчетам, полет до орбиты астероида продлится до 2026−2027 года, а само пребывание на Психее займет более 20 месяцев.

Проект NASA носит такое же название, как и астероид. Ученые намерены исследовать породу астероида с помощью специального оборудования.

При этом в NASA миссию к астероиду воспринимают как чисто научную, но некоторые компании убеждены, что добыча полезных ископаемых на астероидах - перспективная индустрия.

Как сообщал УНИАН, астронавт «Аполлона 11» рассказал о советах Хокинга по колонизации космоса.