Власти США начинают масштабные проверки ведущих интернет-компаний страны

Среди компаний, в отношении которых будут проводиться проверки, - Facebook, Amazon, Google и, возможно, Apple.

Министерство юстиции США начинает проверки в отношении ведущих интернет-компаний страны.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства, передает Deutsche Welle. Инициатором проверок является антимонопольный департамент министерства.

Будут проверять, в частности, "каким образом онлайн-платформы, которые лидируют на рынке, достигли своего влияния и причастны ли они к практикам, снижающим конкуренцию, ужимают инновации или иным образом вредят потребителям".

В заявлении министерства говорится об обоснованных опасениях потребителей и представителей бизнеса относительно поисковых систем, социальных сетей и интернет-магазинов. Впрочем, названия компаний не упоминаются.

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Reuters сообщает, что среди компаний, в отношении которых будут проводиться проверки, - Facebook, Amazon, Google и, возможно, Apple. Издание ранее сообщало, что министерство юстиции США собирается расследовать возможный сговор между этими компаниями. Их акции просели в цене после появления этих новостей.

В июне появилась информация, что интернет-концерны собирается проверить Конгресс США. Речь шла о намерении изучить деятельность компании Google и социальной сети Facebook, проверив ее соответствие антимонопольному законодательству.

Google контролирует 94 процента поиска на мобильных телефонах, а в социальной сети Facebook зарегистрировано 2,7 миллиарда пользователей. В первом квартале количество ежемесячных активных пользователей Facebook возросло на 60 миллионов, достигнув 2,38 миллиарда. Ежедневно 1,56 миллиарда пользователей были в соцсети онлайн. В предыдущем квартале количество ежедневных пользователей было меньше - 1,52 миллиарда, сообщает агентство новостей dpa.

Если же принять во внимание все предложения Facebook, число активных пользователей составило 2,7 миллиарда, из которых 2,1 миллиарда были активными каждый день. Кроме платформы социальной сети Facebook, компании принадлежит также и фотоплатформа Instagram и чат-службы WhatsApp и Facebook Messenger.